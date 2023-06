PSG : l’AS Rome battue, Mourinho fait une grande annonce sur son avenir

Le Séville FC a beau avoir réalisé une saison très poussive, cela ne l’a pas empêché de glaner un septième titre en Ligue Europa, record en la matière. Hier, les Andalous ont dominé l’ASRome en finale aux tirs au but (1-1, 4 tab 1). Lié au PSG la saison prochaine, José Mourinho s’est exprimé sur son avenir.

« Je veux rester à l'AS Rome mais mes joueurs méritent plus... et je mérite aussi plus, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match. Je suis vraiment fatigué d'être l'entraîneur, le responsable de la communication, le visage du club qui reste alors que nous avons été volés... Je veux rester, mais avec les bonnes conditions pour donner le meilleur de moi-même. » Le PSG est prévenu.

Mourinho: “I want to stay at AS Roma but my players deserve more… and I also deserve more”. 🚨🇵🇹 #UEL



“I’m really tired to be manager, head of communication, face of the club going to stay we’ve been robbed…”.



“I want to stay but with right conditions to give my best”. pic.twitter.com/ubEMg08o0Z