PSG : l'Emir Al-Thani va pousser, tournant décisif ce samedi dans le dossier Zidane ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Zinédine Zidane ne semble pas être la priorité de Luis Campos pour succéder à Mauricio Pochettino au PSG et que de grosses réserves existent sur la capacité aux deux hommes de s'entendre, l'Emir Al-Thani n'en a cure.

Le boss de QSI veut l'ancien coach du Real Madrid et va profiter du fait que Paris soit le centre du monde samedi, avec la finale de la Ligue des Champions entre les Merengue et Liverpool, pour rencontrer Zizou.

Une rencontre Al-Thani – Zidane en marge de la finale de Ligue des Champions

En effet, présent au Stade de France pour supporter le Real Madrid, Zinédine Zidane devrait croiser le patron du PSG dans les coursives. Si l'on en croit les journalistes Fabrice Hawkins, Romain Molina et Abdellah Boulma, l'Emir Al-Thani compte bel et bien utiliser cette fenêtre de tir pour avancer ses pions. Et même profiter de Roland-Garros, le tournoi parisien se déroulant en ce moment-même.

Si les discussions aboutissent, ce serait quand même un sacré pied de nez au Real Madrid qui, après avoir échoué face au Qatar dans la course à Kylian Mbappé, verraient son ancienne idole filer lui aussi à Paris...

🔵 Selon plusieurs sources @Europe1, Zinedine #Zidane, venu notamment à Paris pour la finale @ChampionsLeague est attendu à Roland-Garros ce vendredi, de même qu’Arsene Wenger. La famille de l’émir du Qatar, actuellement à Paris, est également présente. @Europe1Sport1 — Jean-François Pérès (@jfperes) May 27, 2022

Al-Thani va rencontrer Zidane samedi à Paris Propriétaire du PSG, l'Emir Al-Thani assistera à la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool ce samedi soir au Stade de France. Ce sera également l'occasion pour lui de parler à Zinédine Zidane pour tenter de le convaincre de prendre l'équipe francilienne...

Alexandre Corboz

Rédacteur