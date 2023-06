PSG : l’émir du Qatar prêt à abattre sa dernière carte pour séduire Henry ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Paris, en quête d’un nouvel entraîneur, réfléchirait à associer Julian Nagelsmann et Thierry Henry. Si le premier serait enclin à venir à Paris, la situation est différente pour le second. Passé par plusieurs bancs dont Monaco par exemple, en tant qu’entraîneur principal, il a déjà également été entraîneur adjoint avec la sélection belge. Aujourd’hui, l’ancien Gunners est consultant pour la télévision anglaise, en plus d’être consultant pour Prime Vidéo en France.

Un emploi du temps compliqué

Thierry Henry habite toujours à Londres, en compagnie de sa famille et le français serait réticent à l’idée d’un déménagement. Le PSG voudrait donc tenter de l’amadouer avec « un salaire immensément plus conséquent que celui qu’il perçoit en sa qualité d’analyste sur les plateaux télé », selon SPORTS ZONE. Pas sûr que cela puisse suffire pour attirer Henry.