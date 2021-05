PSG : l'enveloppe allouée au mercato est connue, une recrue pour 30 M€ ?

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : l'histoire des confrontations entre Pochettino et Guardiola

Déchu de son titre de champion de France par le LOSC, éliminé de la Champions League par Manchester City en demi-finales, le Paris Saint-Germain a raté la saison de son cinquantenaire. Un affront qui devra être effacé la saison prochaine, un peu comme celui de 2017 avait été suivi des recrutements de Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG va essayer de bâtir un effectif très compétitif pour la saison prochaine, en comblant les rares failles de son effectif.

Leipzig attend 30 M€

Le poste de latéral droit, notamment. Alessandro Florenzi ne devrait pas voir son option d'achat levée et il devrait rentrer à Rome. Quant à Colin Dagba et Thilo Kehrer, ils n'ont assurément pas la qualité ou l'expérience suffisante pour évoluer au plus haut niveau. Leonardo recherche une pointure pour consolider son arrière-garde.

Selon Bild, il aurait trouvé son bonheur du côté de la Bundesliga. L'arrière droit du RB Leipzig Nordi Mukiele lui plairait énormément. A 23 ans, l'ancien Montpelliérain sort d'une belle saison où son apport offensif a été souligné (3 buts et 2 passes décisives en 28 matches). Deux problèmes majeurs se posent à Leonardo et au PSG : le premier, c'est que Leipzig attendrait 30 M€ pour son joueur, une grosse somme en ces temps de crise économique liée à la pandémie. La seconde, c'est que l'Atlético Madrid serait également sur les rangs. Dans son édition du jour, Le Parisien fait par ailleur savoir que l'enveloppe allouée pour recruter cet été s'élève à 70 millions d'euros (hors ventes).