PSG - Mercato : la mère de Mbappé évoque un départ, son père fait polémique

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe a révélé que le père de Wilfrid Mbappé s'est invité à une réunion entre le papa d'un jeune U11 de l'Association PSG et les éducateurs du club de la capitale alors que le jeune garçon n'était pas sélectionné à un tournoi U11. La présence du père de Kylian Mbappé, qui a été invité à entrer dans la pièce uniquement pour se réchauffer, a surpris les éducateurs de la catégorie. Ce qui a fait polémique. La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a également fait parler d'elle, revenant pour Public Sénat sur la vidéo polémique de la campagne de réabonnements décriée par son fils.

"Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou qu’il parte"

"On nous a prévenus de la captation d’images mais on ne savait pas à quoi ça servait Il était en colère. Il m'a appelée comme il le fait souvent quand il décide de passer à l'action sur les réseaux sociaux, il prend le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi et en même temps je lui disais que ce n'était pas le moment de réagir: "laisse couler, il sera toujours temps de rétablir la vérité". Ce à quoi il a répondu : "non je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je vais les assumer". C'était à chaud, avec son cœur, parce qu'il est entier. C'est passé. Il a juste répondu comme un enfant qui est né avec les réseaux sociaux. C'est rentré dans l'ordre très rapidement, il n'y a pas eu de conflit particulier. Kylian, l'argument qu’il avance, c’est le positionnement dans ce vestiaire. Le PSG sera toujours le PSG, que Kylian reste ou qu’il parte, les hommes passent, mais le club reste", a-t-elle confiée, laissant donc entendre que son fils pourrait être amené à quitter le PSG.

Pour résumer Alors que le père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé, a récemment fait polémique, sa mère, Fayza Lamari, a évoqué un départ de son fils du Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur