PSG : la Ministre des Sports réagit au départ de Mbappé et l'envoie aux JO !

Kylian Mbappé va quitter le PSG, sans doute pour le Real Madrid, et la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi jeudi aux informations sur l'avenir de la star tricolore.

"Je n’oublie pas qu’il reste le capitaine de l’équipe de France et avec de magnifiques échéances en cette année 2024"

"Il y a une page qui est en train de se tourner", a-t-elle glissé au micro de RMC Sport. "Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours." Et à elle d'ajouter... "Je n’oublie pas qu’il reste le capitaine de l’équipe de France et avec de magnifiques échéances en cette année 2024. Je pense évidemment à l’Euro mais je pense aussi à la perspective des JO. Tout ça est là pour nous réjouir. Je pense qu’on a la chance d’avoir vraiment un grand bonhomme avec lui. Il faut lui envoyer nos pensées et toute notre bienveillance."

Au micro de RMC Sport, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra se dit triste de le voir quitter la Ligue 1 mais lui souhaite bonne chance pour le futur

