PSG : la priorité du mercato hivernal serait connue !

Un joueur du championnat belge avec une valeur marchande de 9 millions d'euros, ça ne correspond pas, à première vue, aux standards du PSG. Qui, lors de chaque mercato, a plutôt tendance à débourser beaucoup plus pour des éléments de championnats plus huppés.

Reste que le compte X PSGInside-Actus n'en démord pas : la prochaine cible du club parisien est un latéral gauche évoluant au Club Bruges. Son nom ? Maxim de Cuyper. Qui, et c'est important de le souligner, a prolongé de quatre ans (2028) avec le club belge il y a seulement quelques jours. Toujours selon cette source, Paris compte bien rester en contacts avec le joueur au cours des prochaines semaines.

A suivre, donc.

