PSG : le clan Neymar balance, le Brésilien va perdre quelques amis !

Neymar ne peut plus laisser dire tout et son contraire sur son dos. S’il n’a pas pour habitude de répondre ou démentir directement les informations à son sujet, l’attaquant du PSG a laissé son clan réagir à sa place après les derniers tourments dont il est victime. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le clan du Brésilien n’a pas manqué de le désolidariser de certains de ses amis trop fêtards à son goût.

« Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée, peut-on ainsi lire dans Le Parisien. Les gens ont une image de lui qui n’est pas la bonne. Neymar est quelqu’un de foncièrement gentil, généreux, très à l’écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n’est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible, il a besoin qu’on lui accorde de l’importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c’est important pour lui d’être apprécié. »

À 30 ans, ne serait-il finalement pas plus simple pour Neymar de s’éloigner de ce soi-disant entourage néfaste, histoire de donner pour de bon l’image qu’il prétend avoir en réalité ? Près de cinq ans après son arrivée au PSG, son aura et sa réputation n’en seraient que revalorisées, surtout s’il doit séduire de nouveaux courtisans en vue d’un potentiel transfert.

