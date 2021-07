PSG - Mercato : coup bas de Pochettino au FC Barcelone pour Messi

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Avec un recrutement XXL, les places pour être titulaire au PSG vont coûter très cher cette saison. Pochettino va devoir faire des choix pour constituer la meilleure équipe. D’autant plus qu’avec l’arrivée du coach argentin sur le banc, des joueurs ont vu leur temps de jeu réduit. C’est le cas pour Rafinha, le milieu de terrain brésilien, qui a beaucoup moins joué sur la fin de saison dernière. Il était donc annoncé sur le départ cet été étant donné que les dirigeants du PSG veulent dégraisser. Toutefois, la presse catalane vient de mettre fin à cette rumeur : Rafinha va rester au PSG pour la saison 2021/2022.



Selon eux, le club ne compte pas se séparer du joueur, qui ne veut pas partir. En effet, il veut s’imposer cette saison et Pochettino souhaite l’avoir dans son effectif. Un coup dur pour le FC Barcelone qui détient encore 35% des droits économiques du joueur. En cas de vente, le Barça aurait pu récupérer une partie du montant du transfert. Non négligeable à l'heure où les dirigeants du Barça veulent renflouer les caisses pour prolonger Lionel Messi.

Rafinha sera très certainement un joueur du PSG la saison prochaine.



Le joueur veut continuer son aventure au Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino veut également le garder.



🗞 Mundo Deportivo pic.twitter.com/A1IJnLSM84 — Vines Foot (@VinesFoot) July 26, 2021