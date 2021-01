PSG : le dossier Sergio Ramos fait sortir le clan Al-Khelaïfi de ses gonds !

Sergio Ramos, il y en a marre ! Au PSG, on ne veut plus entendre parler de la rumeur qui relie le défenseur central du Real Madrid à un futur dans la capitale française. « Ce n’est pas vrai. 20 millions ? C’est plus que ce que gagne Mbappé. C’est stupide. Trop de gens utilisent le PSG », a fait savoir une source proche de Nasser Al-Khelaïfi dans le journal espagnol El Pais.

Cette nuit, et comme déjà évoqué ce matin, El Chiringuito a fait savoir que le président du Real Madrid Florentino Pérez préfère laisser partir son capitaine plutôt que de modifier sa proposition initiale, trop éloignée des 20 millions d’euros proposés en salaire par le PSG.

C’est bien sur cette dernière rumeur que le clan Al-Khelaïfi a failli s’étouffer ce matin. David Alaba, lui, se frotte les mains de toute cette histoire puisqu’il est annoncé avec insistance pour prendre la succession de Ramos (34 ans) au Real Madrid.