PSG : le plan B de Nagelsmann est enfin connu, il est attendu à Paris ce week-end !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Éliminé avec l’Espagne par le Maroc en 8es de finale de la dernière Coupe du monde, Luis Enrique est désormais le grand favori pour coacher le PSG. Alors que la piste Julian Nagelsmann s’est brutalement refermée hier soir, L’Équipe l’a placé sur la liste des entraîneurs restants de la liste à Doha (avec Xabi Alonso et Thiago Motta). De son côté, le compte Twitter PSG Community l’affirme haut et fort : « Luis Enrique sera bel et bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, comme annoncé par nos soins le 3 juin dernier. Luis Enrique est attendu à Paris dans les prochaines heures. Dénouement imminent. »

Luis Enrique rencontré à Ibiza ?

Sports Zone confirme cet attrait sans être aussi catégorique. « Une délégation parisienne a rencontré Luis Enrique ce vendredi 16 juin sur une célèbre île espagnole, assure le compte Twitter. La piste a été relancée (pour la deuxième fois…) depuis l’échec des négociations avec Julian Nagelsmann. »

🆕🚨EXLU: Luis Enrique sera bel et bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, comme annoncé par nos soins le 3 juin dernier.



Luis Enrique est attendu à Paris dans les prochaines heures. Dénouement imminent. ⌛️🇪🇸 pic.twitter.com/IDRacax38W — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si le Paris Saint-Germain a dû faire une croix sur la piste Julian Nagelsmann, Doha aurait bien avancé sur un autre dossier pour remplacer Christophe Galtier à l’intersaison : Luis Enrique. Le coach est attendu à Paris.

Bastien Aubert

Rédacteur