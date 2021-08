PSG : le premier match de Messi est fixé... avec un peu de retard !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé en début de semaine dernière avec le Paris Saint-Germain. Selon les informations de Diario Olé, la star argentine, qui a fait son retour à l'entraînement jeudi dernier, devrait faire sa première apparition sous le maillot du PSG à Reims, le 29 août prochain.

Le sextuple Ballon d'Or ne devrait donc pas être présent pour le déplacement ce vendredi au Stade Brestois, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. L'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, ne voudrait pas précipiter les choses avec Lionel Messi et lui aurait même allégé sa séance ce mercredi.

Face au Stade de Reims, il faudra néanmoins attendre encore un peu pour voir le grand Messi dans ses œuvres. Au moins 10 minutes. « Lors des premières minutes, Messi se contente de traverser le terrain. Il regarde chacun de ses adversaires pour voir où il se positionne et comment leur défense s’articule », explique Simon Kuper du Financial Times. Josep Guardiola valide : « Au bout de cinq, dix minutes, il a une carte dans les yeux et dans le cerveau, pour savoir exactement où se trouvent les espaces. »

3⃣0⃣ Messi, out del equipo ganador y el debut tendría que esperarhttps://t.co/ZuZxbFcMw7 — Diario Olé (@DiarioOle) August 18, 2021