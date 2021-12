Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

PSG : Leonardo fait des annonces fortes sur le Mercato, Mbappé et Messi ! Directeur sportif du PSG, Leonardo était invité à la Sorbonne pour évoquer la gestion dans le monde du sport, a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. En revenant sur l’arrivée de Lionel Messi au mercato estival. Les étudiants de la Sorbonne ont eu droit à un cadeau de Noël avec quelques jours d’avance cette année. Directeur sportif du PSG, Leonardo a donné une conférence pour évoquer la gestion dans le monde du sport en glissant notamment un passage sur le mercato en général et l’avenir de Kylian Mbappé en particulier. En précisant que Marquinhos souhaitait rester à vie au PSG.

« Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent, on l’appelle le mercato de réparation, a-t-il rappelé face aux élèves. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. Le PSG ne dépense pas plus que les autres. Il y a sept clubs qui dépensent plus que nous, et on passe pour les premiers. Ce n’est pas vrai. Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées, et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas. Kylian ? Il est formidable. Il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu’on veut… Ça c’est clair. On va voir. »

Leonardo est également revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG cet été en rappelant que l’opération n’avait possible que grâce à la structure même du club de la capitale. « C’est vrai qu’on a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l’organisation. Paris est une ville particulière, par rapport à ce qu’elle représente. Il y a beaucoup de distraction, ça t’enlève un peu la concentration, a-t-il affirmé. On a quelque chose de rare. Il y a des clubs qui ont un fond d’investissement, ce n’est pas le vrai patron du club. Les décisions sont plus lentes. Nous on est rapide car on a une structure petite et rapide, ça nous aide. Sans ça, on n'avait pas Messi. »

Leonardo en conférence à Paris 1 au sujet de Mbappé

