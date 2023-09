PSG : Leonardo se lâche sur le club, Messi, Mbappé et Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Leonardo connaît bien le PSG version QSI pour y avoir fait deux passages qui ont fait coulé beaucoup d’encre. Parti avec pertes et fracas, le Brésilien a aujourd’hui l’avantage de pouvoir analyser à froid les échecs répétés du club de la capitale en Ligue des champions. « La Ligue des champions n’est pas facile à gagner. Manchester City vient de la gagner après 15 ans d’efforts, a-t-il analysé sur GoloEsporte. C’est un ensemble de choses, des équipes comme le Real Madrid, Milan, Manchester United, si elles sont dans un bon ou un moyen moment, tout se passe naturellement. Le joueur veut aller dans ces clubs, la presse veut parler de ces clubs. Ils ont infiniment plus de fans que les autres clubs. Ces stades ont des traditions infiniment supérieures à celles des autres clubs. Tout cela est donc déjà en place, cela existe, c’est une chose établie. Il est déjà difficile d’entrer dans ce groupe d’élite. Bien sûr, le fait de ne pas avoir gagné, c’est un peu comme avoir un boulet attaché à la cheville. Mais le PSG fait déjà partie de ceux qui peuvent gagner. »

« Ça ne marche pas et ce n’est pas pour rien »

Lancé sur le sujet de l’échec de la « MNM », Leonardo s’est surtout focalisé sur son compatriote Neymar. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème d’ego. Les personnes qui ont ce niveau de talent ne sont pas compliquées. Elles résolvent plus de problèmes qu’elles n’en créent. Et si vous devez résoudre leurs problèmes, cela en fait partie. Vous devez assumer le fardeau et la prime. Ça en fait partie. Donc, si vous acceptez une attaque comme celle-ci, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour une équipe. Après, ça ne marche pas. Et ce n’est pas pour rien, a-t-il déclaré. Les gens doivent se sentir bien. Ces gars ont besoin d’un état d’esprit, ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin d’être reconnus. Et c’est le club qui doit faire ce travail, c’est nous les managers. Il faut aussi qu’ils se rendent disponibles pour que cela se fasse. Neymar ? Il n’y a pas que lui qui va en Arabie saoudite. Je ne suis pas Neymar, mais je suis allé au Japon à 24 ans. Cela aurait pu être un choix tout à fait discutable et, pour moi, cela a été une chose merveilleuse. Même s’il est dans un championnat que nous ne connaissons pas très bien, il peut maintenir sa forme. Il faut qu’il le veuille. Il faut qu’il maintienne sa forme, son niveau de compétitivité et qu’il continue à jouer à un haut niveau. Je pense que c’est un grand pas en avant, il s’est senti impliqué. Et il a pris la décision de partir. »

Podcast Men's Up Life