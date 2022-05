PSG : Leonardo vise une manne financière colossale pour dynamiter le mercato d’été !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

224 millions d’euros. C’est à peu près le déficit enregistré par le PSG selon les chiffres de la DNCG, ce qui va donc l’obliger à dégraisser cet été pour pouvoir recruter ensuite. Plusieurs joueurs indésirables sont déjà priés d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

Selon Le Parisien, Mauro Icardi arrive en tête de liste et ne désespère pas de rebondir en Italie, où il garde une bonne cote. Le PSG espère en tirer 50 millions d’euros. Alors que Thilo Kehrer et Julian Draxler semblent difficilement exfiltrables, le club de la capitale compte vendre Leandro Paredes et Adbou Diallo pour 20 M€ chacun. Et sera attentif et ouvert au même tarif pour Georginio Wijnaldum.

De leur côté, Danilo Pereira, Ander Herrera et Idrissa Gueye ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante pour un prix compris chacun entre 10 et 15 millions d’euros. Les départs quasi actés vont rapporter une manne financière non négligeable au PSG : Marcin Bulka à l’OGC Nice (2 M€), Rafinha à la Real Sociedad (10 M€) et Alphonse Areola à West Ham (15 M€). Au total, le PSG pourrait donc encaisser près de 170 millions d’euros avec cette opération dégraissage XXL lancée par Leonardo.

🔴 La porte du PSG est grande ouverte pour un départ de Mauro Icardi. Il ne désespère pas de rebondir en Italie, où il garde une bonne cote. 🇦🇷🛫



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 11, 2022

Pour résumer Directeur sportif décrié du PSG, Leonardo semble avoir enfin très envie de dégraisser l’effectif du club de la capitale. Et pour cause : le Brésilien aura besoin de cette manne financière pour recruter au mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur