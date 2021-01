PSG : les critiques, son avenir... Kylian Mbappé sort du silence !

Zapping But! Football Club PSG : nos voeux pour les Parisiens en 2021

Les critiques l'ont-ils agacé ?

« Non, la vérité c'est que je n'étais pas bon. Plein de critiques étaient justifiées. Je connais mon pays, la mentalité des gens. Je m'attendais à ce qui allait se passer. Tout ce que je pouvais faire, c'était juste de me réfugier dans le travail et aider mes coéquipiers (…) Si avant, je ne pouvais jouer comme ça, c'est que je n'étais pas en condition physique de le faire. Je n'avais pas 90 minutes dans les jambes ».

Sur sa prolongation

« On discute avec le club. On veut trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme. Je suis très heureux à Paris, avec ces supporters (…) Je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion ».

Sur le timing pour sa réponse

« Si j'avais une réponse, je vous l'aurais donné. Ce n'est pas une volonté de gagner du temps. Je suis en réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir. Si je resigne, c'est pour m'investir sur le long terme au PSG ».