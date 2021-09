PSG : les débuts de Ramos programmés, un coéquipier lui rend déjà la vie dure

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Thilo Kehrer a dû patienter un an avant d’être de nouveau convoqué en équipe d’Allemagne mais son début de saison prometteur avec le PSG n’est pas passé inaperçu aux yeux de Hans-Dieter Flick. « Thilo est revenu à son meilleur niveau, s’est félicité le sélectionneur de l’Allemagne. Cet été, il a en quelque sorte remis tous les compteurs à zéro et il fait bonne impression. C’est un joueur complet qui doit encore gagner en régularité et qui peut encore mieux se concentrer sur son sujet. »

Peu utilisé par Mauricio Pochettino au printemps et souvent blessé, Kehrer (24 ans) n’a pas manqué la moindre minute de jeu des quatre premières journées de Ligue 1 et du Trophée des champions ! Avec près de six semaines de vacances, il en a pleinement profité pour se refaire une santé morale et physique.

Sergio Ramos, qui a signé au PSG cet été pour être titulaire en défense centrale, devrait donc trouver à qui parler à son retour de blessure. Le Parisien estime d'ailleurs qu'il pourrait faire ses débuts le 22 septembre dans le meilleur des cas. Pendant ce temps-là, Kehrer engrange. « À Paris, Kehrer va entamer sa quatrième saison avec l’ambition de bousculer quelque peu la hiérarchie en défense, lui qui a prouvé à Pochettinho qu’il pouvait compter sur lui dès que son corps le laissait en paix », affirme L’Équipe. Kehrer revient donc pleinement dans le match avec l’ancien capitaine du Real Madrid.

Thilo Kehrer 🇩🇪 a pour ambition de quelque peu bousculer la hiérarchie en défense au PSG.



(L’EQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 5, 2021