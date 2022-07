PSG : les premières confidences de Vitinha sur ses débuts !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Vitinha est devenu la première recrue de Luis Campos au PSG, il y a moins d’une semaine, pour la somme de 40 millions d’euros. Pour RMC Sport, le milieu portugais s’est confié sur ses débuts à Paris.

Son arrivée

« Oui, c’était l’un de mes objectifs. Le championnat français est très compétitif, un peu physique, très rapide dans le jeu. Et on va voir comment je réagis face à ces caractéristiques de jeu. Et comme je l’ai déjà dit quand j’ai signé pour le Paris SG, je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer, pour que je sois important. »

Son profil

« Je suis un joueur technique. J’aime avoir le ballon, organiser, penser le jeu, créer. Dernièrement, notamment au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai ajouté à cela ce que je n’avais pas autant avant : la partie défensive, l’agressivité, la réaction à la parte du ballon. Je suis aujourd’hui un joueur bien plus complet, même s’il y a toujours de la place pour progresser

Sur Mbappé

« Il m’inspire, j’ai envie d’atteindre son niveau. Il a un niveau incroyable, l’un des meilleurs du monde. Je vais tout faire pour atteindre ce niveau-là. Je suis dans le meilleur club pour le faire. Mais il manque beaucoup de travail pour le faire. Avec du travail, l’aide de l’équipe et la mienne aussi, je peux y arriver. C’est par ce prisme que je le vois, comme inspiration, c’est d’atteindre le niveau qui est le sien. »

Pauleta

« Je peux vous révéler que Pauleta m’a appelé. C’était incroyable, il a été très sympathique. Il m’a proposé son aide pour tout ce dont j’avais besoin. Et bien sûr, j’ai aussi parlé avec mes coéquipiers, Danilo et Nuno Mendes. Et on va certainement plus se parler encore, pour des questions liées à la maison, la voiture, tout ça… Ils sont là pour m’aider et ils ont été super avec moi, jusqu’ici. »

Sur les stars

« Je pense que personne n’est intimidé. Je me sens surtout chanceux de les avoir comme coéquipiers. Je me sens privilégié de partager le même vestiaire, les entraînements, les matchs, avec eux. Je vais tout faire pour que ça passe au mieux. »

Pour résumer Moins d’une semaine après son arrivée au PSG, le milieu portugais Vitinha s’est confié sur ses impressions. L'ancien milieu du FC Porto évoque notamment son profil, son arrivée mais aussi ses coéquipiers dans son nouveau club.

Adam Duarte

Rédacteur

Podcast Men's Up Life