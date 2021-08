PSG : Lionel Messi a déjà fait voler en éclats tous les compteurs à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Arrivé la semaine passé au PSG, Lionel Messi (34 ans) a permis au club parisien de s'élever d'un niveau de notoriété. Alors que les retombées économiques de la venue de l'icône du FC Barcelone se sont déjà bien faits ressentir au niveau du merchandising et des ventes de maillots, le PSG a enregistré un autre marqueur fort de changement de cap.

L'effet Messi fait du PSG le roi du web !

Les études réalisées par le compte Twitter Deportes&Finanzas permettent de lire combien la notoriété de la marque Messi combinée à celle du PSG a permis au club français d'exploser les compteurs sur les réseaux sociaux.

Sur l'ensemble des réseaux digitaux, le PSG a suscité 179 millions d'interactions et 529 millions de vues en seulement trois jours. Là où l'effet Messi a d'ailleurs été le plus dingue est sur Tik Tok avec un bon de 600 millions de vues sur le mois d'août ! Quand on sait que les réseaux sociaux bien monétisés peuvent rapporter gros, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui peut se frotter les mains...

