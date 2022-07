PSG - Mercato : nouveau coup de frein dans le dossier Renato Sanches !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG a bouclé la signature de Vitinha, et ce n'est plus qu'une question d'heure avant que le club de la capitale n'enchaîne avec l'attaquant Reimois Hugo Ekitike. Le nom de Renato Sanches est régulièrement cité aux côtés du buteur de 20 ans pourtant les dossiers sont loins d'en être au même stade. Les négociations se poursuivent toujours avec le LOSC et avancent plus difficilement. Selon les informations de RMC Sport, les Dogues ne veulent pas changer leur position et refusent catégoriquement de lâcher l'international portugais pour moins de 12 millions d'euros.

Sanches a eu des offres

Olivier Létang avait expliqué en juin dernier que le PSG devrait monter son offre sans quoi Lille trouverait un autre client. Le LOSC avait reçu des offres alléchantes de la part du Milan AC et l'an dernier, le milieu relayeur aurait du partir au Barça avant sa blessure. Renato Sanches était arrivé du Bayern Munich contre 20 millions d'euros en 2019. Lille ne lâchera rien, et Paris devra passer allonger le chèque. Les négociations se poursuivent, toujours pas d'accord établi.