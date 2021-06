PSG, LOSC - Mercato : 50 M€ pour un joyau qu’aurait pu façonner Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le PSG va ouvrir les vannes au mercato. Très déçu de la saison écoulée, l’zmir du Qatar entendrait se montrer très actif cet été et pourrait mettre près de 200 millions d’euros à disposition de Leonardo pour rafraîchir l’effectif parisien en profondeur.

Si plusieurs dossiers majeurs ont déjà été lancés ces derniers jours (Hakim, Hernandez, Aurier), le PSG garderait toujours un œil attentif sur la situation de Fabian Ruiz (25 ans). « Le PSG surveille Fabian Ruiz, affirme Nicolo Schira. Naples demande 50 millions pour vendre le milieu de terrain espagnol dont le contrat prend fin en juin 2023. »

Déjà dans les radars du PSG dans le passé, Ruiz est estimé à 44 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. S’il reste chez les Partenopei, il sera coaché par Luciano Spalletti, finalement préféré à Christophe Galtier la saison prochaine.

