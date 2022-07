PSG, LOSC - Mercato : l'AC Milan va tenter le tout pour le tout avec Renato Sanches

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport consacre un article à la semaine prochaine très chargée qui attend Paolo Maldini. La légende de l'AC Milan, devenue directeur technique, prévoit en effet de résoudre plusieurs dossiers majeurs comme la prolongation de Zlatan Ibrahimovic, attendue mardi, ou le recrutement de Renato Sanches. Car non, les Rossoneri n'ont pas abandonné l'idée d'attirer le milieu portugais du LOSC.

Pourtant, ils savent que celui-ci est désormais désireux de rallier le PSG, où il retrouvera Christophe Galtier et Luis Campos. Mais le Milan pense avoir tout de même une belle carte à jouer, à commencer par une concurrence moins rude pour Sanches au milieu de terrain. En outre, il n'a pas les limites actuelles du PSG au niveau financier. Lui pourrait se mettre d'accord très rapidement avec le LOSC sur l'indemnité de transfert. Mais le plus dur dans l'histoire sera, a priori, de convaincre le joueur formé au Benfica Lisbonne de rallier la Lombardie.

