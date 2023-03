PSG, LOSC - Mercato : le Milan a fixé le prix de départ de Rafael Leao

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dès que Luis Campos a mis les pieds au PSG, la rumeur a envoyé Rafael Leao dans la capitale. Car c'est le dirigeant portugais qui a mis la carrière de son compatriote en orbite en allant le chercher au Sporting Portugal pour le faire exploser à Lille. Parti à l'AC Milan en 2019, l'attaquant était parti pour rester très longtemps chez les Rossoneri, surtout après qu'il a été le joueur le plus décisif dans la conquête du Scudetto 2022.

L'AC Milan réclame 70 M€

Mais les négociations pour une prolongation ont tourné au vinaigre. D'abord ouvert à la chose, Leao ne donne plus signe de vie depuis qu'il n'a pas obtenu la grosse augmentation de salaire qu'il réclamait. Aussi, les dirigeants rossoneri ont décidé d'ouvrir la porte à un départ cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais pour l'avoir, ses courtisans, dont le PSG, devront payer le prix fort : 70 M€, selon La Gazzetta dello Sport. Pour être en mesure de verser une telle somme, Paris devra laisser filer Lionel Messi et Neymar...