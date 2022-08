PSG, LOSC - Mercato : optimisme toujours de mise pour Sanches, Campos négocie âprement

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors qu'il devait être le premier à partir, Renato Sanches est toujours lillois. Les négociations concernant son départ sont devenues compliquées à partir du moment où Luis Campos et Christophe Galtier ont posé leurs valises au PSG. Au départ, pourtant, tout était limpide : le milieu portugais allait rejoindre l'AC Milan, qui s'est même d'accord avec les Dogues pour une indemnité de 15 M€.

Seulement voilà, l'arrivée du duo ayant permis de relancer sa carrière a tout changé dans l'esprit de Sanches. Et à en croire Foot Mercato, rien ne le fera désormais changer d'avis. L'ancien du Benfica veut aller au PSG et pas à l'AC Milan. Luis Campos jouerait de cette position privilégiée pour réduire au maximum la facture. Il a proposé 10 M€ au LOSC, qui en attend 15. Les discussions continuent et tout se jouera certainement au niveau des bonus versés à l'avenir par le club de la capitale. Mais FM l'assure : Renato Sanches sera parisien en 2022-23.