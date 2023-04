PSG - Mercato : Luis Campos prêt à faire sauter la clause de Xavi Simons

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Parti cet été du PSG au PSV Eindhoven, Xavi Simons s’éclate aux Pays-Bas, où il est pour l’instant co-meilleur buteur d’Eredivisie. Avec de telles statistiques, alors qu’il est à la base formé pour jouer au milieu, le jeune néerlandais plaît en Europe, et plusieurs clubs seraient prêts à passer à l’action.

Le PSG a tout prévu

Heureusement, le PSG avait anticipé la possible éclosion de son prodige, et inscrit dans son contrat, une clause de priorité de rachat comme le précise le Parisien. Celle-ci s’élèverait à 12 millions d’euros, ce qui serait abordable, et plairait à Luis Campos.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu au PSG, et l’accumulation de joueurs au milieu pourrait devenir inquiétante, alors que des joueurs comme Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum pourraient revenir de prêt.