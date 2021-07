PSG : Madame Ramos s'arme pour son gros défi, Wanda Nara lui donne de la force

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Sergio Ramos étant officiellement un joueur du PSG après 16 ans du côté du Real Madrid, la vie de famille de Pilar Rubio, la médiatique compagne du défenseur espagnol, s'en retrouve chamboulée. Sur Instagram, Madame Ramos a d'abord félicité son mari avant de penser un peu à son quotidien futur.

« Félicitations mon chéri pour cette nouvelle étape dans ce grand club ! Nous te soutiendrons comme toujours.Quant à moi, je fais face à l'un de mes défis les plus compliqués, être avec ma famille à Paris, ainsi qu'à Madrid où je continuerai à mener à bien mes différents engagements professionnels. Cette fois, j'aurai un nouveau meilleur ami : l'avion », a voulu positiver la journaliste.

Wanda Nara trépigne à l'idée de retrouver Pilar Rubio

A Paris, elle pourra en tout cas compter sur un premier soutien : celui de Wanda Nara, qui a connu les mêmes difficultés lors du prêt de Mauro Icardi à Paris et qui est déjà aux anges face à cette nouvelle arrivée : « Bienvenue à Paris ! Quel bonheur et quelle belle famille ! J'ai hâte de retrouver les enfants comme c'est agréable de les revoir et avec ces couleurs ! »

En attendant de démarrer sa nouvelle vie, le couple Ramos a loué un yatch de luxe pour profiter de la côte d'Azur dans la baie de Saint-Tropez. Une petite parenthèse avant le train d'enfer qui attend la petite famille Ramos...

