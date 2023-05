PSG - Mercato : Manchester City écrase le Real Madrid, un séisme s’accélère à Doha !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Manchester City a frappé un très grand coup hier en rendant le Real Madrid humain. Tenus en échec à l’aller, les Cityzens ont soufflé les Merengue en demi-finale de la Ligue des champions (4-0) en se plaçant comme archi-favoris pour un premier sacre dans la compétition le 10 juin à Istanbul contre l’Inter Milan. En attendant cette échéance, le rival parisien doit se morfondre en silence. « Je pense que le PSG va prier pour que l’Inter gagne le 10 mai. Car si Man City l’emporte, il ne restera plus aucune excuse aux Parisiens », a analysé Nadil Djellit hier soir sur Twitter. Le journaliste de L’Équipe ne croit pas si bien dire. Selon L’Équipe, les dirigeants qataris souhaitent être rejoint par un partenaire financier minoritaire pour se maintenir au plus haut niveau européen et rivaliser avec la Premier League.

Le PSG veut se rapprocher de la Premier League

« Les gens ne réalisent pas à quel point le championnat anglais prend le large par rapport aux autres championnats européens, dit-on dans l'entourage de QSI. Norwich (dernier et relégué) a reçu deux fois plus de droits télé que le PSG l’année dernière. La Premier League est devenue la Super Ligue. On a besoin de capitaux, de bons partenaires pour monter la marque à un niveau supérieur dans un savant mélange d’investissement financier, de nouvelles idées et de savoir-faire dans l’industrie du sport afin d’aider le business du PSG à grandir. »

De ce fait, l’ouverture du capital du PSG à un investisseur extérieur fait son chemin et est entrée dans une phase plus intense. Trois fonds d’investissement, dont Arctos Sports Partners, qui fait aujourd’hui office de favori, ont manifesté leur intérêt auprès de QSI. Cette prise de participation serait comprise entre 5 et 15%.

Je pense que le PSG va prier pour que l'Inter gagne le 10 mai. Car si ManCity l'emporte, il ne restera plus aucune excuse aux Parisiens... #MCIRMA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 17, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur