PSG, Manchester United – Mercato : gros stop de Tuchel... une piste en moins pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo n'a toujours pas repris l'entraînement à Manchester United. Le portugais souhaite quitter MU et les dirigeants ont pris acte de sa décision. En cas d'offre convenable, ils lui ouvriront la porte. CR7 disposerait d'un pont d'or venu d'Arabie Saoudite, mais il était aussi question de Chelsea, ces derniers jours. Or, son avenir ne devrait pas se situer à Londres.

Selon Fabrizio Romano, des discussions ont eu lieu entre Jorge Mendes, l'agent de CR7, et Todd Boehly, le propriétaire des Blues, mais Thomas Tuchel a tranché le dossier en refusant que la star signe à Chelsea. « La décision finale lui appartenait et Chelsea est maintenant tourné vers d'autres cibles. Tuchel n'était pas chaud pour Cristiano », révèle en effet le journaliste italien.

