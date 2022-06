PSG : Mbappé a déjà échangé avec le futur coach, c'est déjà la folie à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG a enfin pris langue avec l’OGC Nice au sujet de Christophe Galtier. Comme évoqué hier soir, le club de la capitale veut accélérer l’arrivée du remplaçant de Mauricio Pochettino sur le banc de touche et touche enfin au but. La priorité de Luis Campos étant Galtier, il est logique qu’il ait placé ses pions devant Zinédine Zidane.

Le dossier serait tellement avancé que Goal avance que « Galette » travaille déjà sur les contours du projet et a même échangé avec Kylian Mbappé. L’intérêt très poussé du PSG pour Galtier ne ravit pas tous les supporters du club de la capitale. Bien au contraire. Ces derniers, sur Twitter, mettent copieusement en avant ses origines marseillaises, son manque d’expérience du plus haut niveau et son jeu jugé trop restrictif.

« Il ne va rien changer du tout, ce choix est incompréhensible, ça me fait penser à Lille quand ils ont pris Gourvennec », lance ainsi Musafa. « Il organise son 442 bloc bas à plat, c’est beaucoup de travail. Il hésite entre Messi et Neymar en défenseur droit », ironise juzz. Quand Yassine a carrément pris la parole sur RMC Sport : « Si Galtier vient, je ne regarderai même pas les matchs du PSG. Il se fait malmener par Dolberg et Gouiri et tu crois qu’il va gérer Messi et Neymar ? »

🗣💥 Yassine, supporter du PSG, nous appelle au 32 16 : "Si Galtier vient, je ne regarderai même pas les matchs du PSG. Il se fait malmener par Dolberg et Gouiri et tu crois qu'il va gérer Messi et Neymar ? C'est n'importe quoi" pic.twitter.com/mZ1PU1jW0m — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2022

Pour résumer Alors que tout le monde veut connaître l’identité du prochain entraîneur du PSG, Kylian Mbappé a déjà eu l’opportunité de parler avec celui qui s’avance comme la priorité de Luis Campos. Il ne fait pas l’unanimité chez les supporters.

Bastien Aubert

Rédacteur