PSG : Mbappé, Galtier, son arrivée… Hugo Ekitiké se confie sur ses débuts

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Alors qu’il pourrait connaître sa grande première lors du Trophée des Champions dimanche, contre le FC Nantes, Hugo Ekitiké s’est exprimé sur ses premières semaines au sein du PSG, dans une interview accordée au Parisien.

Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé est une source d’inspiration, un joueur auquel ma génération et celle qui suit s’identifie car il a un parcours parfait. »

Christophe Galtier

« Je n’ai pas encore spécialement parlé avec le coach, c’est une relation qui va s’installer avec le temps. Mais je sais que si je suis ici, c’est que le coach a donné son approbation et que je suis un joueur qu’il souhaitait avoir. À partir du moment où il me donnera sa confiance, je lui rendrai sur la pelouse et en dehors »

Son premier entraînement

« Je l’ai bien appréhendé. Maintenant, ça y est, je suis un joueur à part entière du PSG. J’ai signé mon contrat. Il n’y a pas de pression à se mettre quand je viens à l’entraînement. Je suis heureux de pouvoir jouer avec eux, tranquille, et à vrai dire je dors super bien depuis que je suis à Paris »

Son arrivée

« J’ai eu un rendez-vous avec Luis Campos qui a beaucoup compté pour moi. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Moi pour me convaincre, il faut parler sportif. Ce qui m’intéresse, c’est le jeu et ce qui peut être mis en place. On a beaucoup discuté de ça, de sa vision, de la mienne et on était en totale osmose. »

La concurrence

« Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble. »