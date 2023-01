PSG : Mbappé surpris en train de regarder le Real Madrid en plein gala de charité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ces derniers temps, quand il était question de l'avenir de Kylian Mbappé, c'était plutôt pour dire qu'il allait encore prolonger son contrat au PSG. Lui et sa famille ont en effet profité du rapide passage à Doha la semaine passée, avant le match amical en Arabie Saoudite, pour y rencontrer l'émir du Qatar avec Nasser al-Khelaïfi et voir comment il était possible de résoudre la brouille qui l'a opposé à la direction parisienne après le dernier marché estival. L'une des clefs serait un nouveau contrat...

Mais il n'empêche que le Real Madrid toujours très présent dans la vie d'un Mbappé qui est fan de la Maison Blanche depuis toujours ou presque. On en a une nouvelle preuve hier soir. Le natif de Bondy était présent au Pavillon Gabriel pour un gala de charité de l'association de Presnel Kimpembé, Strong3r. Il a été surpris en train de regarder le derby de Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi, qui a fini par tourner à l'avantage des Merengue (3-1 a.p.). Son ami et ancien joueur du Real Achraf Hakimi était aussi un spectateur assidu. Simple visionnage de supporters ou supervision de sa future équipe ? Encore cinq mois avant de connaître la conclusion de la deuxième saison du feuilleton "Mbappé au Real Madrid" !