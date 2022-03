PSG : Ménès éjecte Pochettino et nomme un successeur bien connu à l'OM et l'ASSE

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

C'est le grand déballage. Qui, bien entendu, redouble de violence depuis l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Le club de la capitale a ce don de connaître une ou deux crises par saison et, cette fois, les consultants attendent du changement. A commencer par Pierre Ménès qui, lui, nie souhaite ni plus, ni moins, que le départ de l'entraîneur, Mauricio Pochettino. Extrait sur son site Pierrotlefoot.

Camara pour remplacer Pochettino ?

"Que retiendra-t-on du Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino depuis son arrivée au club en janvier 2021 ? Une demi-finale de Ligue des Champions en 2021 ? Un titre de champion en 2022 ? Ou le fiasco monumental lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ? Le bilan est plus que mitigé pour l’actuel entraîneur du club de la capitale. Sauf surprise, l’Argentin devrait être démis de ses fonctions à la fin de la saison. Logique. L’ancien manager de Tottenham n’a jamais vraiment semblé impliqué dans le projet parisien et avait même émit le souhait de quitter le club l’été dernière et au mercato hivernal. ”

Je pense que Mauricio Pochettino doit partir. Il peut même partir maintenant, parce qu’il y a quand même une fin de saison à gérer avec un match contre Bordeaux qui s’annonce coquet ce week-end. Je ne suis pas sûr que l’accueil du Parc va être très chaleureux. Il n’y a pas d’enjeu. Le club a 13 points d’avance sur le deuxième. Il faudrait vraiment que le PSG bazarde la fin de saison pour qu’il ne soit pas champion de France. N’empêche, c’est triste. Nous ne sommes même pas à la mi-mars et la saison du PSG est déjà finie. Je ne pense pas que le PSG perdrait grand-chose en mettant Zoumana Camara au poste d’entraîneur pour la fin de la saison plutôt que Pochettino qui a maintenant une chose en tête : partir.”