PSG - Mercato : Campos a déjà pris contact avec le remplaçant de Messi !

Lionel Messi et le PSG, l’histoire semble définitivement terminée. Issu d’un mariage forcé, la fusion n’a jamais vraiment eu lieu, et la dernière polémique liée au voyage imprévu du numéro 30 du PSG, a scellé pour de bon l’avenir de l’Argentin à Paris. Alors que Neymar pourrait lui aussi être poussé vers la sortie, le PSG aura besoin de renforts sur le front offensif.

Luis Campos s’est ainsi mis en action pour commencer à trouver la solution idéale pour renforcer l’attaque parisienne. Et selon Ekrem Konur, il aurait jeté son dévolu sur Bernardo Silva. L’ailier portugais de Manchester City serait prêt depuis l’été dernier à quitter l’équipe de Pep Guardiola, et les Mancuniens resteraient eux à l’écoute, de toute offre intéressante pour le joueur.

Ainsi, le PSG pourrait poser sur la table, les 90 millions attendus par Manchester City pour attirer l’ancien monégasque, déjà recruté par Luis Campos à l’époque. Il faudra cependant faire face à la concurrence du Barça, impliqué dans ce dossier depuis un an déjà, et où le joueur se verrait bien évoluer.

🚨Manchester City midfielder Bernardo Silva, 28, is top of PSG's wishlist as they look to rebuild next season. 🇵🇹 🔵#MCFC 🔴#PSG https://t.co/D8y98HBAu8 pic.twitter.com/CeFzifMSpp