PSG - Mercato : Danilo Pereira a signé (officiel)

Thomas Tuchel attendait des renforts, l'entraîneur du PSG a été entendu. En l'espace de 24 heures, Leonardo a finalisé les venues de Moise Kean et de Danilo Pereira (29 ans). La venue de ce dernier a été officialisée par le club de la capitale via ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain a été prêté, avec option d'achat (16 millions d'euros), une saison par Porto. Le PSG a dépensé 4 millions d'euros pour s'attacher les services du champion d'Europe 2016. L'international portugais est la sentinelle recherchée par les Rouge et Bleu depuis le départ de Thiago Motta (2018).