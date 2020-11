PSG - Mercato : Joao Félix (Atlético) répond à l'intérêt de Leonardo

Plus les jours passent, plus les chances de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG s'amenuisent. En conséquence, l'attaquant devrait être vendu l'été prochain afin de remplir les caisses du club de la capitale, fortement touché par la crise sanitaire. Entre 180 et 220 M€ sont attendus par les dirigeants parisiens. Ce qui leur permettra de recruter à peu près n'importe qui.

Une clause de cession à 350 M€

Du côté de Portugal, on jure que Leonardo serait prêt à mettre le paquet pour Joao Félix. Auteur d'une formidable saison 2018/19 avec le Benfica Lisbonne, l'attaquant aujourd'hui âgé de 21 ans avait été transféré à l'Atlético Madrid à l'été 2019 pour 120 M€. Après une première année plutôt compliquée sous les ordres du rugueux Diego Simeone, Félix s'épanouit aujourd'hui aux côtés de Luis Suarez.

Raison pour laquelle il n'aurait aucune envie de partie. Le quotidien Record annonce que le prodige portugais ne veut absolument pas quitter les Colchoneros et la Liga. Il veut faire son trou de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, pour le PSG, un obstacle quasiment aussi insurmontable que sa clause de cession, fixée à 350 M€.