PSG - Mercato : départ imminent pour deux indésirables !

Luis Campos est peut-être l'homme de la situation pour mener à bien l'opération dégraissage du PSG. Deux indésirables ont trouvé une porte de sortie. Le média anglais SkySports annonce que Fulham veut Sergio Rico en prêt pour une saison, et Foot Mercato dévoile qu'un accord a été trouvé entre Paris et l'AS Roma pour un transfert de Georgino Wijnaldum.

2 prêts qui envoient un signal pour les indésirables

Concernant le gardien espagnol, nul ne doute qu'il ne fait plus partie des plans de Galtier et il connaît déjà bien Fulham puisqu'il y avait déjà été prêté entre 2018 et 2019. Quant au milieu néerlandais il est évidemment considéré comme indésirable mais contrairement à ses pairs (Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi), l'ancien des Reds ne se plaît pas sur le banc vise la Coupe du Monde avec les Oranje. Il recherche ainsi du temps de jeu et jose Mourinho est prêt à lui en offrir. Les dirigeants romains sont en revanche moins enclins à payer son salaire et discutent avec les Qataris d'un prêt avec prise en charge partielle du salaire.

Le PSG ne s'en tire pas très bien comptablement mais évacue deux joueurs dont il veut clairement se débarasser et envoie un signal forts aux indésirables du club.