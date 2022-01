PSG - Mercato : 2 nouveaux départs bouclés par Leonardo, un petit chèque à la clé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Prêté à Brest six mois la saison dernière, Bandiougou Fadiga va une nouvelle fois quitter le PSG. Mais cette fois-ci de manière définitive. Le club de la capitale vient d'annoncer que le jeune milieu de 20 ans rejoignait pour 4 ans et demi l’Olympiakos dans le cadre d'un transfert sec.

Fadiga, qui va partir libre, se trouve déjà en Grèce pour rejoindre dès maintenant sa nouvelle équipe. Le PSG, qui avait longtemps tenté de prolonger son joueur, se sépare donc d'un nouveau jeune du centre. Selon Goal, Leonardo a toutefois assuré ses arrières en incluant un pourcentage sur une future revente. Son contrat avec le club de la capitale prenait fin en juin prochain.

Autre dossier accéléré par le PSG ces dernières heures : le départ de Sergio Rico. Toujours d’après RMC Sport, Majorque est tout proche de boucler son prêt sans option d'achat. Le club espagnol, en concurrence avec le Rayo Vallecano, devrait prendre en charge une partie du salaire de Rico, pisté un temps par l’ASSE. Là, rien n'est encore officiel.

Bandiougou Fadiga rejoint l’@olympiacosfc dans le cadre d’un transfert définitif. ✍️



Le Club remercie Bandiougou pour son implication lors de ses années de formation au @PSG_inside et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2022