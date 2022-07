PSG - Mercato : 2 pistes alléchantes se dessinent en cas d'échec dans le dossier Skriniar

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur le dossier Milan Skriniar. Et assure que les négociations se poursuivent entre le PSG et l'Inter Milan. Les dirigeants italiens se montrent cependant aussi intransigeants que Luis Campos, si bien que si chacun continue de camper sur ses positions, le dossier pourrait capoter. Mais, pas de souci, le Portugais aurait deux plans B très alléchants !

Les deux sont des joueurs de l'équipe de France. Le premier est Jules Koundé. Actuellement sous contrat avec le FC Séville, l'ancien Girondin va quitter l'Andalousie cet été. Il aimerait aller au FC Barcelone et l'intérêt est réciproque mais on sait que les finances catalanes ne sont pas florissantes. Paris pourrait en profiter car Séville réclame 45 M€ pour son joueur. Le second est Lucas Hernandez. Un dossier plus compliqué car le Bayern Munich n'est pas spécialement vendeur et demandera beaucoup pour son Français acheté 70 M€ à l'Atlético. Mais cela fait un moment que le Marseillais de naissance est dans le viseur du PSG...