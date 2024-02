PSG Mercato : 2 rivaux en moins pour le Real Madrid avec Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Rares sont les clubs de la planète football qui peuvent s'offrir les services de Kylian Mbappé. Car, en plus d'avoir l'ambition de remporter la Champions League, il faut également être en mesure de payer un salaire énorme au joueur. Il y a donc le PSG boosté aux pétrodollars, le Real Madrid et cinq clubs anglais, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United et Chelsea.

Arsenal et Liverpool ne sont pas prêts à tout

Au vu de leur instabilité depuis plusieurs saisons et de leurs résultats décevants, United et Chelsea peuvent faire une croix sur Mbappé. Selon The Independent, Arsenal et Liverpool se seraient d'eux-mêmes retirés de la course ! Ils ne souhaiteraient pas mettre en péril leur structure salariale en attirant le natif de Bondy. Il ne reste donc que le PSG, le Real Madrid et City. Mais comme les champions d'Europe ont déjà Haaland et que Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1, une voie royale s'est ouverte devant la Maison Blanche !

