PSG Mercato : 3 bonnes raisons de ne pas croire à la rumeur Trent Alexander-Arnold

Parce qu’Alexander-Arnold est promis au Real Madrid

En fin de contrat en juin 2025, Trent Alexander-Arnold n’a pas l’air de se presser pour prolonger et il est de plus annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. La Casa Blanca l’a clairement identifié par le staff de Carlo Ancelotti comme le successeur annoncé de Dani Carvajal dans le couloir droit de la défense et on peut imaginer qu’il préfère un avenir chez le champion d’Europe plutôt que chez le champion de France… qui a déjà un titulaire indiscutable au même poste.

Parce qu'Hakimi va prolonger au PSG

Le joueur en question se nomme bien évidemment Achraf Hakimi. Au PSG depuis cinq ans, l’international marocain a pris une nouvelle dimension sous la houlette de Luis Enrique, qui a fait évoluer son poste. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur de 26 ans serait le prochain à prolonger, ce qui devrait encore plus éloigner Alexander-Arnold d’une arrivée à Paris.

Parce que clan Alexander-Arnold veut se montrer en France

Pourquoi la rumeur Alexander-Arnold arrive-t-elle au PSG ? Parce que le clan Alexander-Arnold veut avoir pignon sur rue en France. Courant septembre, des rumeurs selon lesquelles le père du défenseur de Liverpool via un fonds d’investissement serait intéressé pour un rachat du FC Nantes avaient déjà fleuri. Waldemar Kita les avait démenties avec véhémence. Voir de nouveau le nom de l’Anglais revenir sur la table, en Ligue 1, semble obéir à cette même logique d’occuper le terrain. A quelles fins ?