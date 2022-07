PSG - Mercato : 3 indésirables vers la sortie, bonne nouvelle pour l'OM ?

Plusieurs titis parisiens cherchent une porte de sortie après avoir passé le cap de la formation au PSG. Étant donnée la difficulté de s'imposer dans un effectif aussi riche que celui du club de la capitale, certains n'hésitent pas à partir jeunes vers l'étranger. C'est notamment le cas de Daouda Weidmann, milieu de terrain de 19 ans, né à Paris et formé au PSG, qui se dirige vers l'Italie et plus précisément le Torino.

Comme souvent lorsqu'il s'agit de vendre ses jeunes talents, le PSG entend ouvrir la porte à son joueur pour un transfert définitif. Seul un pourcentage à la revente sera inclus dans le transfert du jeune Weidmann qui devrait arriver dans les prochains jours. D'après l'Équipe, un accord est tout proche d'être trouvé entre toutes les parties.

Autres bonnes nouvelles : Idrissa Gueye discute avec Everton et Georginio Wijnaldum est de plus en plus proche de l'AS Rome. Selon Nicolo Schira, la Louve serait confiante à l'idée de trouver un accord avec le PSG pour son arrivée cet été et va même demander une prise en charge de la moitié de son salaire. Ce départ serait une excellente nouvelle pour l'OM dans le cadre du transfert de Jordan Veretout.

Gini #Wijnaldum is getting closer to #ASRoma, which are confident to try to reach an agreement with #PSG for a loan. The dutch midfielder has already given his availability to #Roma, which have asked to #PSG to pay 50% of the salary. #transfers https://t.co/qHV0DXqcw7