PSG - Mercato : 3 stars mises à la porte pour faire de la place à Haaland ?

En d'autres temps, on aurait rappelé qu'Erling Haaland avait déjà refusé le PSG l'été dernier car jouer en L1 ne l'intéresse pas, que le club de la capitale est cerné par le fairplay financier ou encore qu'Abu Dhabi n'acceptera jamais de vendre sa superstar à son ennemi qatari. Mais le Paris version QSI ayant déjoué tellement de pronostics, on se gardera bien de ne pas relayer la rumeur de l'intérêt pour le Norvégien.

Selon RMC Sport, le PSG serait prêt à payer 200 M€ pour arracher l'attaquant à Manchester City. Mais comment pourrait-il trouver autant d'argent et comment intégrer le salaire du joueur à une masse déjà au bord de l'implosion ? El Mundo Deportivo l'explique : le PSG va laisser partir Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos. Le premier pourrait être vendu à Chelsea ou Newcastle pour un peu plus de 100 M€. Le club de la capitale ayant aussi un budget recrutement, cela règle le problème de l'indemnité de Haaland. Et pour ce qui est de son salaire, les économies réalisées après les départs du Brésilien, de l'Argentin et de l'Espagnol permettront une énième folie. Financièrement, ce serait donc jouable. Reste à savoir si le principal intéressé et son club sont intéressés par le PSG...