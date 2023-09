PSG - Mercato : six courtisans pour Ekitike, lui ne rêve que d'une destination

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pour le moment, la saison d'Hugo Ekitike se résume à huit minutes contre Lorient (0-0), lors de la 1ère journée. A ce moment-là, Kylian Mbappé n'étant pas encore certain de rester, Ousmane Dembélé n'étant pas encore qualifié et Randal Kolo Muani pas encore arrivé, Luis Enrique l'avait lancé en fin de match. Mais après, sur ordre de la direction, l'entraîneur espagnol l'a laissé sur le banc, puis en tribunes. L'attaquant a refusé de quitter la capitale cet été, il va en payer le prix en ne jouant plus d'ici janvier.

Il priorise un départ en Angleterre

Mais lors du marché hivernal, une porte de sortie devrait s'ouvrir. Et selon Ekrem Konur, six clubs étrangers ont déjà fait acte de candidature pour l'accueillir : Crystal Palace, Brentford, West Ham, Wolverhampton, Everton et l'AC Milan. Le journaliste turc précise que l'attaquant de 21 ans privilégie un départ en Premier League. En espérant que d'ici là, la situation n'aura pas dégénéré avec le PSG...

🚨 Crystal Palace, Brentford , West Ham, Wolverhampton, Everton and AC Milan all want to sign Paris St-Germain's 21-year-old striker Hugo Ekitike on loan, with the French international prioritising a move to the Premier League. 🇫🇷 🔵🔴 #PSGpic.twitter.com/4iA9sQ795O https://t.co/ZxHG9A3Ek9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 30, 2023

