PSG - Mercato : 7 joueurs sur le départ cet hiver, l’OM vise un énorme coup !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG veut dégraisser au mercato hivernal. Et pas qu’un peu. D’après Foot Mercato, Leonardo a déjà demandé à plusieurs joueurs de préparer leurs valises en cas de belles offres en janvier prochain. Ils sont au nombre de sept : le gardien Sergio Rico; les défenseurs Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa; les milieux Rafinha et Leandro Paredes et enfin l’attaquant Mauro Icardi.

« L'Italie est une destination plus que plausible pour Icardi mais l'option Juve est toujours aussi hypothétique, précise FM. Du côté des représentants du joueur, on essaie de le proposer un peu partout, à Newcastle, au FC Barcelone, à Tottenham et bien évidemment du côté de la Juve. »

Le site espagnol Todo Fichajes ajoute à la liste l’Atlético Madrid, où Diego Simeone apprécie les talents d'Icardi. Et cela pourrait être une excellente nouvelle pour l’OM puisqu’il est également précisé que l’entraîneur des Colchoneros a ciblé Alexis Sanchez pour accompagner Luis Suarez en attaque. Si Icardi venait à signer à Madrid, la voie serait donc dégagée pour Pablo Longoria avec l’attaquant chilien de l’Inter Milan.