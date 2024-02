PSG Mercato : à la lutte avec le FC Barcelone et le Real Madrid pour une pépite argentine

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce mercredi, Ekrem Konur que le PSG, Benfica, le Borussia Dortmund, Manchester United, Manchester City, Real Madrid et le FC Barcelone sont tous intéressés par Franco Mastantuono. Et que River Plate pourrait accepter des offres de 25-30 M€ cet été pour son joueur de... 16 ans si jamais les négociations pour une prolongation de contrat achoppent.

Il n'a été titulaire que 2 fois à River

Mastantuono a fait ses débuts chez les professionnels le 28 janvier lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Argentinos (1-1). Il n'a été titulaire que deux fois sur les huit matches qu'il a joués toutes compétitions confondues avec les Millonarios, n'a marqué qu'un seul but (en Coupe, contre des amateurs) mais son talent fait déjà l'unanimité. Au point, donc, d'inciter des grands noms européens à s'intéresser à son cas. L'Europe qui recrute les prodiges sud-américains de plus en plus tôt...

