PSG - Mercato : à peine arrivé, Campos va devoir gérer un dossier explosif

Luis Campos devrait bientôt être nommé directeur sportif du PSG. Il paraît que le Portugais aurait déjà obtenu l'accord de deux joueurs pour débarquer dans la capitale. Mais un dossier d'importance trône déjà sur son bureau : la prolongation de Presnel Kimpembé. Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur central a mal vécu l'arrivée de Sergio Ramos l'été dernier. Il s'est interrogé sur son avenir et, au vu de ce qu'il a déclaré ce dimanche en conférence de presse avec l'équipe de France, c'est toujours le cas. Il a d'ailleurs demandé à voir Luis Campos le plus rapidement possible...

"Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement." Parce que Thomas Tuchel et Chelsea sont à l'affût ?

« Le PSG ? J’arrive à un moment clé de ma carrière » annonce, énigmatique, Presnel Kimpembe

➡️ https://t.co/dmfAAUeY4D pic.twitter.com/1byeYyKrCB — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 5, 2022

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2024, Presnel Kimpembé s'interroge sur son avenir au PSG. En conférence de presse, il a ouvert la porte à une prolongation... ou à un départ. Un dossier compliqué en perspective pour le futur directeur sportif parisien, Luis Campos.

