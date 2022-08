PSG – Mercato : Abdou Diallo à l'AC Milan, c'est non !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Elle concerne l'AC Milan. Intéressé par le joueur, comme West Ham et Naples, le club lombard a préféré se retirer du dossier car il ne sentait pas Diallo assez motivé.

Plus vraiment dans les plans du PSG, Abdou Diallo pourrait quitter le club de la capitale avant la fin du Mercato. C'est en tout cas l'option privilégiée par le board parisien. Mais selon TWM, la piste la plus chaude pour le défenseur vient de tomber à l'eau.

Pour résumer

