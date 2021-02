PSG - Mercato : accord avec Neymar pour une prolongation, un message pour Mbappé ?

C'est la grosse information de la journée du côté du PSG : selon un média brésilien, Neymar et les dirigeants parisiens sont tombés d'accord pour une prolongation de contrat de quatre ans. La nouvelle devrait être officialisée au plus tard la semaine prochaine. Les journalistes français, dont Loïc Tanzi, très proche du club de la capitale, ont confirmé l'information.

Un atout majeur pour prolonger Mbappé

Le timing de cette annonce est tout sauf anodin. Déjà, il va permettre au PSG de rassurer ses joueurs, Mauricio Pochettino, ses supporters et surtout ses sponsors concernant son ambition malgré la crise sanitaire. Celle-ci lui a fait perdre plus de 200 M€ mais le vice-champion d'Europe est bien décidé à conserver son standing né avec les Qataris en prolongeant sa principale vedette.

En outre, grâce à cela, Leonardo et Nasser al-Khelaïfi vont avoir un atout majeur pour inciter Kylian Mbappé à prolonger lui aussi. On sait que le champion du monde veut attendre la fin de saison pour voir qui du PSG, du Real Madrid ou d'un autre club (Liverpool ?) lui offrira le meilleur challenge sportif pour les années à venir. Paris, en conservant Neymar, envoie un excellent signal. Et pour peu qu'il aille encore loin en Champions League, ce sera presque dans la poche…