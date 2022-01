PSG - Mercato : accord imminent entre Pochettino et Manchester United ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Alors que le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, est très confiant sur l'arrivée de Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain, l'actuel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, attendrait avec impatience un appel de Manchester United pour devenir le futur manager des Red Devils, selon les informations du Sun.

Pour Dominique Séverac, un accord entre Mauricio Pochettino et Manchester United serait même proche d'être conclu. "Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United, les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté, Pochettino a donné son accord. On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite. Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait ! (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller. Donc on n’est pas loin d’un accord !", a annoncé le journaliste du Parisien sur la chaîne L'Equipe.

Ralf Rangnick is ‘NOT on Man Utd’s three-man shortlist to become new boss at end of season’ with Pochettino top choice https://t.co/ppQs6zyFFy — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) January 6, 2022