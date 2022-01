PSG - Mercato : accord Mbappé - Real Madrid, un nouveau remplaçant émerge !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le PSG croit encore pouvoir prolonger le contrat de Kylian Mbappé, ses dirigeants savent qu’ils ont un temps de retard sur le Real Madrid. Et pour cause, l’attaquant de 23 ans n’a jamais caché son rêve d’évoluer sous le maillot merengue. Bild annonce même aujourd'hui qu'un accord a été trouvé entre le champion du monde et la Casa Blanca pour une signature cet été avec un salaire de 50 millions d'euros par an !

Pour le remplacer, plusieurs pistes ont déjà vu le jour. Une dernière piste inattendue est sortie du chapeau : Charles De Ketelaere. À seulement 20 ans, l’attaquant de Bruges serait sur les tablettes du PSG à en croire Todo Fichajes.

Selon le site espagnol, la belle performance de l’attaquant belge a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG lors du match aller en Ligue des champions en début de saison (1-1). Visé également par l’AC Milan, Tottenham Liverpool, De Ketelaere pourrait quitter Bruges contre une somme estimée à 25 millions d’euros.